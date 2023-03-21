Как сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, законопроект поддержал 281 народный депутат.

Речь идет об экзаменах по основам Конституции Украины, истории Украины и уровня владения государственным языком.

Иностранец, претендующий на гражданство Украины, имеет два года на сдачу экзаменов с момента подачи этого обязательства.

Иначе он теряет гражданство.

Сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Законопроект также обязывает претендентов на гражданство владеть государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

"Разродились наконец...Давно нужно было это сделать...А то раздавали Гражданство Украины как пирожки на базаре...Злости не хватало...Я бы еще усилил экзамены, чтобы пар из мозгов претендентов на гражданство валил...Чтобы получить гражданство Украины было очень сложно, и потребовало много усилий...А то сделали из Украины проходной двор для всякого хлама...И ввести для претендентов испытательный период со статусом "претендент"...якось так...",

"Великолепная новость! А есть ли какие-то экзамены для получения вида на жительство? Для примера, во Франции для получения вида на жительство на 10 лет нужен минимальный уровень владения языком А2",

"А можно такие экзамены для кандидатов в депутаты, мэры и президенты? И еще произведение на украинском языке на тему "Что я могу сделать для своего города/ страны",

"Давно надо!!!! У будет еще лучше, если этот закон будет действовать для всех неукраинцев, которые хотят получить гражданство, и не должно быть поблажки никому", - пишут украинцы в комментариях.

Ранее сообщалось, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

Также напомним, что Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП: "Процесс начался...".

Кроме того, напомним, Паше "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре.