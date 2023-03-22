Так, в Украине усилена ответственность за управление авто без прав или соответствующей категории, передает "На пенсии".

За такую езду можно получить штраф в размере 3400 грн.

За повторное аналогичное нарушение предусматривается наложение штрафа в увеличенном размере – 40800 грн с одновременным лишением права управления сроком от 5 до 7 лет (ч.5 ст.126 КУоАП).

Однако, при своевременном обжаловании в течение 10 дней постановления по первому нарушению останавливает его действие до окончательного решения дела в суде.

В таком случае инспектор не имеет права вынести постановление за повторное нарушение на основании ч.5 ст.126 КУоАП.

В том случае, если первое постановление не было обжаловано при повторном управлении без водительского удостоверения или соответствующей категории, к водителю может быть применен увеличенный штраф в размере 40800 грн.

Важно отметить, что вышеуказанные штрафы не касаются водителей, у которых есть водительские права соответствующей категории, но просто не предъявили их или отказались предъявить на месте остановки.

За непредъявление или отказ предъявить права предусматривается наложение штрафа в размере 425 грн.

Напомним, в Украине готовятся усилить наказание за распространенное нарушение.

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