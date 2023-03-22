Так, несколько месяцев подряд стоимость гречки, сахара и подсолнечного масла снижалась, но в начале марта замечен рост стоимости.

Об этом стало известно благодаря порталу "Минфин".

Сообщается, что в конце марта средняя цена килограмма гречки в супермаркетах составила 66,80 грн., когда еще в феврале она была ниже – 66,80 грн.

Всего за месяц выросла средняя стоимость сахара – 33,97 грн. по сравнению с 33,67 грн. Сахар в Украине дешевел с сентября, но весной начал дорожать.

Цена подсолнечного масла в среднем находится в прежних ценовых пределах. Если продукция одного производителя дорожает, то товар другого наоборот дешевеет. В марте по сравнению с февралем подешевело подсолнечное масло "Щедрый Дар" – с 67,02 грн. до 66,50 грн. за 850 мл, а вот "Олейна" прибавила в цене - с 62,72 грн. до 63,32 грн. за 850 мл.

Напомним, с конца марта и до Пасхи рынок активизируется, поэтому стоимость некоторых продуктов поднимается.

Кроме того, Politeka.net сообщала, "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща: появился печальный прогноз.