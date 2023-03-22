В группе "Пошук людей під час війни" в Фейсбук Катерина Мороченец опубликовала фото, где сообщает, что, вероятно, ее 20-летний родственник исчез в районе боевых действий.
"Помогите найти‼️‼️🙏🙏🙏 Исчез в Бахмуте!!!! 11 марта 2023 года!!!! ЯРОЩУК ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 2003 г.р. Особые приметы: татуировка под сердцем в виде портрета Иисуса Христа. Возможно встретите эту фамилию, или кого-то похожего в разных пабликах, дайте знать", - написала женщина.
"Господи Всемогутній спаси помилуй",
"Боже допоможи дай здоров'я і повернення додому",
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"Дай Боже щоб знайшовся живий",
"Боже допоможи щоб знайшовся живим",
"Боже допоможи рідним знайти воїна живим", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, в Бородянке Киевской области пропала пара, близкие и друзья уже год пытаются узнать хоть какую-нибудь информацию об исчезнувших.
Анатолий и Виктория были в Бородянке 2 марта - потом связь с ними оборвалась.
Кроме того, Politeka.net писала, что родные ищут без вести пропавшего украинского защитника: фото и приметы Василия.
Также писали, что семья просит помочь в поиске без вести пропавшего украинца, фото: пропал в районе Бахмута.