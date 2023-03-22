Прокуроры в суде доказали, что в июле 2022 года уроженка Кировоградской области случайно узнала, что потерпевшая разыскивает своего племянника в службу в ВСУ и считается пропавшим, сообщили в "Офисе генерального прокурора".
Аферистка предложила женщине за вознаграждение в 7 тысяч грн свою помощь в установлении его местонахождение благодаря своим якобы связям в правоохранительных органах.
Потерпевшая передала ей деньги – после этого осужденная перестала выходить на связь и потратила деньги на собственные нужды.
Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и совершила преступление в период испытательного срока.
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В судебном заседании обвиняемая признала вину и раскаялась.
Приговором Деснянского районного суда г. Киева она признана виновной в мошенничестве (ч.2 ст. 190 УК Украины). Женщина проведет за решеткой до 4 лет 1 месяца.
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