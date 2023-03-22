На видео запечатлена реакция 2-летнего Ярослава на Гимн Украины. Ролик появился в Тик-токе, на опубликованных кадрах видно как малыш с первых секунд кладет руку на сердце.
В комментариях под роликом сообщается,, что мальчик Ярослав из Краматорска, ему 2 года.
Многие во время просмотра видео не смогли сдержать слез, глядя на этого маленького патриота и написали об этом под постом.
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"Дякуємо батькам, за виховання маленького патріота",
Ось справжній Українець росте! Гарної тобі долі сонечко маленьке))",
"Приклад батьків , то найкраще виховання",
"чомусь в таких моменти сльози градом..... МОЛОДЧИНКА! НАША НАЦІЯ ПРОСТО МАЄ ВИЖИТИ... ЗАРАДИ НИХ!",
"Рости здоровенький патріот України",
"Це Душа нації🥰", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, в Мелитополе героичный пятиклассник спел гимн Украины, несмотря на угрозу: "Родителей мальчика вызвали в школу и...".
Также сообщалось, что в школах могут ввести видеофиксацию уроков, украинцы высказали свое мнение.
Кроме того, Politeka.net в Украине предлагают изменить текст гимна: "Досадно слушать такие слова".