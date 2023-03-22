В сети активно набирает популярность ролик с малышом, который показал как любит свою страну.

На видео запечатлена реакция 2-летнего Ярослава на Гимн Украины. Ролик появился в Тик-токе, на опубликованных кадрах видно как малыш с первых секунд кладет руку на сердце.

В комментариях под роликом сообщается,, что мальчик Ярослав из Краматорска, ему 2 года.

Многие во время просмотра видео не смогли сдержать слез, глядя на этого маленького патриота и написали об этом под постом.

"Дякуємо батькам, за виховання маленького патріота",

Ось справжній Українець росте! Гарної тобі долі сонечко маленьке))",

"Приклад батьків , то найкраще виховання",

"чомусь в таких моменти сльози градом..... МОЛОДЧИНКА! НАША НАЦІЯ ПРОСТО МАЄ ВИЖИТИ... ЗАРАДИ НИХ!",

"Рости здоровенький патріот України",

"Це Душа нації🥰", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, в Мелитополе героичный пятиклассник спел гимн Украины, несмотря на угрозу: "Родителей мальчика вызвали в школу и...".

Также сообщалось, что в школах могут ввести видеофиксацию уроков, украинцы высказали свое мнение.

Кроме того, Politeka.net в Украине предлагают изменить текст гимна: "Досадно слушать такие слова".