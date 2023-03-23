Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Размер выплат составляет:

1 200 грн от Красного Креста;

2 200 грн от Международной организации по миграции.

Выплата будет разовой. Рассчитывать на нее могут все, кто не уезжал из освобожденных населенных пунктов областей до момента деоккупации.

"Люди, пережившие оккупацию, обязательно получат денежную помощь до конца апреля. Выплаты предусмотрены для всех этих людей, независимо от возраста и пола. Международные доноры заверили, что потребность в выплате финансовой помощи будет полностью закрыта", – говорится в сообщении.

В Верховной Раде приняли законопроект № 7353, устанавливающий дополнительные единовременные выплаты украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Рассчитывать на нее смогут не все, а только работники объектов критической инфраструктуры, госслужащие и журналисты, а также члены их семей.

Закон предоставляет право на получение единовременной выплаты за вред жизни и здоровью лицам, получившим инвалидность или утратившим трудоспособность без установления инвалидности в связи с рядом факторов.



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