Цена будет расти, пока не появится продукт отечественного производства.

Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева заявила, что запасы лука в хранилищах украинских фермеров уже почти закончились, передает "24 канал".

Сейчас лук стоит дороже всего за время независимости Украины, однако тенденция подорожания лука на украинском рынке сохранится в течение марта – апреля.

"Те, кто имеет профессиональные хранилища, могут реализовывать продукт и сейчас, весной, когда цены выше. Но в этом году из-за войны, обстрелы Россией стратегической инфраструктуры, энерго- и агрообъектов значительно увеличились и производственные затраты украинских фермеров. Из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться быстрее",

– говорит Зверева.

Также из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться в разы быстрее.

Напомним, с конца марта и до Пасхи рынок активизируется, поэтому стоимость некоторых продуктов поднимается.

Кроме того, Politeka.net сообщала, обновленные цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам: "всего за месяц выросла стоимость".

Также Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща: появился печальный прогноз.