Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева заявила, что запасы лука в хранилищах украинских фермеров уже почти закончились, передает "24 канал".
Сейчас лук стоит дороже всего за время независимости Украины, однако тенденция подорожания лука на украинском рынке сохранится в течение марта – апреля.
"Те, кто имеет профессиональные хранилища, могут реализовывать продукт и сейчас, весной, когда цены выше. Но в этом году из-за войны, обстрелы Россией стратегической инфраструктуры, энерго- и агрообъектов значительно увеличились и производственные затраты украинских фермеров. Из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться быстрее",
– говорит Зверева.
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Также из-за перебоев с электроэнергией урожай на хранении в хранилищах начал портиться в разы быстрее.
Напомним, с конца марта и до Пасхи рынок активизируется, поэтому стоимость некоторых продуктов поднимается.
Кроме того, Politeka.net сообщала, обновленные цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам: "всего за месяц выросла стоимость".
Также Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща: появился печальный прогноз.