Продавцы предлагают дома за одну-две тысячи долларов, передает "Обозреватель".
Так, например, в в селе Воскресенка Днепропетровской области в продаже появился трехкомнатный дом площадью 80 квадратных метров за 25 тысяч гривен. Площадь участка составляет 50 соток. Совсем рядом есть река, что является огромным преимуществом.
А вот в селе Коровье Хмельницкой области всего за 700 долларов продают дом площадью 90 квадратов, площадь участка 27 соток. В доме есть коммуникации, такие как свет, газ и вода.
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Туалет находится во дворе, но как огромный плюс - есть индивидуальное газовое отопление.
В селе Лесное Одесской области за 800 долларов продается дом площадью 70 квадратов. Площадь участка составляеть около 10 соток, есть большой огород, проведено электричество, а также есть вода, но во дворе.
Напомним, деньги на руки никто не даст: подписан закон о компенсации за разрушенное жилье, на что рассчитывать.
Кроме того, сообщалось, что украинцы требуют от власти не допустить повышения тарифов на электроэнергию.
Также Politeka.net писала, что "коммунальщики" активизировались: украинцев требуют погасить несуществующий долг за отопление.