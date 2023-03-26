Продавцы предлагают дома за одну-две тысячи долларов, передает "Обозреватель".

Так, например, в в селе Воскресенка Днепропетровской области в продаже появился трехкомнатный дом площадью 80 квадратных метров за 25 тысяч гривен. Площадь участка составляет 50 соток. Совсем рядом есть река, что является огромным преимуществом.

А вот в селе Коровье Хмельницкой области всего за 700 долларов продают дом площадью 90 квадратов, площадь участка 27 соток. В доме есть коммуникации, такие как свет, газ и вода.

Туалет находится во дворе, но как огромный плюс - есть индивидуальное газовое отопление.

В селе Лесное Одесской области за 800 долларов продается дом площадью 70 квадратов. Площадь участка составляеть около 10 соток, есть большой огород, проведено электричество, а также есть вода, но во дворе.

Напомним, деньги на руки никто не даст: подписан закон о компенсации за разрушенное жилье, на что рассчитывать.

Кроме того, сообщалось, что украинцы требуют от власти не допустить повышения тарифов на электроэнергию.

Также Politeka.net писала, что "коммунальщики" активизировались: украинцев требуют погасить несуществующий долг за отопление.