Украинским пенсионерам пенсию в мае повышать не будут.

Так, правительство ежегодно выплачивало ветеранам войны разовую помощь накануне Дня Победы 9 мая. Но в этом году таких выплат не будет, передает "24 канал".

Сообщается, что она может быть начислена 24 августа ко Дню Независимости Украины.

За соответствующий законопроект №7295, за который проголосовали 279 депутатов Верховной Рады.

"Каждый год ко Дню Независимости Украины участникам боевых действий выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о государственном бюджете Украины", - говорится в сообщении.

Также известно, что в апреле состоится индексация выплат для работающих пенсионеров. Перечислят пенсии для 600 тысяч украинцев. Для того чтобы поднять пенсионные выплаты, будет учитываться зарплата и страховой стаж.

Кроме того, сообщается, что перерасчет для работающих пенсионеров будет произведен только с момента назначения пенсии или предварительного перерасчета прошло не менее 24 месяцев.

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