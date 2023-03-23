Средняя пенсия в 3500 гривен буквально сразу "уходит" на продукты, коммуналку и лекарства.

Как сообщает "Апостроф", ежемесячно пенсионеры тратят деньги на продукты, лекарства, коммуналку. Это базовые траты каждого украинца, передает

Средняя пенсия в Украине сейчас - 3500 гривен, а стоимость продуктовой корзины из основных продуктов составит около 1908 гривен в месяц. Таким образом только на продукты уходит 55% из пенсии.

Цены на крайне важные для пенсионеров медикаменты за год выросли больше чем на 20%.

Если в прошлом году пенсионер на лекарства ежемесячно тратил 300 гривен, то сегодня около 360 гривен.

Коммунальные услуги также забирают немало денег у пенсионеров. Полная стоимость "коммуналки" с учетом отопления может быть больше 2500 гривен в месяц. Но если пенсионер получает субсидию, тогда коммуналка получается примерно 1000 гривен.

Пенсия 3500 гривен буквально сразу уходит на продукты, коммуналку и лекарства. Оставшихся денег уже не хватает ни на одежду, ни на более дорогие лекарства.

Напомним, в Украине повысили размер минимальных пенсий и выплат отдельным категориям пенсионеров.

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