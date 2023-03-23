Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Телеграм, в некоторых регионах Украины возможны заморозки и даже снег.
Начиная со вторника-среды в Украине ожидается резкое изменение погоды. До 29 марта на территории нашей стране будет относительно тепло, ближе к концу марта атмосферные фронты принесут в Украину осадки в виде дождя, снега и сильного ветра.
"Начиная с западных областей температура воздуха будет существенно снижаться, сначала до +4+9 градусов, а затем и до нуля и даже небольших "минусов". К резкому похолоданию присоединятся циклоны и атмосферные фронты, пойдут дожди, которые похолодают в снег!", - предупредила синоптик Наталья Диденко.
Также Диденко прогнозирует сильный ветер.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
С места трагедии таинственно исчезло важное доказательство, мама курсанта бьет тревогу: "Расписал там все, как было..."
"Нас отбросило волной в коридор": очевидец рассказал о первых секундах трагедии в Запорожье
Записку, от которой мурашки по коже, нашли на могиле "Да Винчи": "Навеки присутствующий"
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
"А если уже к тому времени отключат отопление, то в квартирах станет очень холодно" - сообщила синоптик.
В большинстве областей Украины в течение дня пятницы, 24 марта, будет теплая погода с температурой воздуха +15+20 градусов.
Напомним, Politeka.net сообщала прогноз синоптиков на май подпортит настроение: "Зальет дождями и будет мало солнца".
Ранее сообщалось о новом виде компенсаций в Украине, который начнут выплачивать уже в мае.
Также сообщалось, что Украинцам обещают новое повышение пенсий в апреле: появилась реакция.