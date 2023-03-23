Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Телеграм, в некоторых регионах Украины возможны заморозки и даже снег.

Начиная со вторника-среды в Украине ожидается резкое изменение погоды. До 29 марта на территории нашей стране будет относительно тепло, ближе к концу марта атмосферные фронты принесут в Украину осадки в виде дождя, снега и сильного ветра.

"Начиная с западных областей температура воздуха будет существенно снижаться, сначала до +4+9 градусов, а затем и до нуля и даже небольших "минусов". К резкому похолоданию присоединятся циклоны и атмосферные фронты, пойдут дожди, которые похолодают в снег!", - предупредила синоптик Наталья Диденко.

Также Диденко прогнозирует сильный ветер.

"А если уже к тому времени отключат отопление, то в квартирах станет очень холодно" - сообщила синоптик.

В большинстве областей Украины в течение дня пятницы, 24 марта, будет теплая погода с температурой воздуха +15+20 градусов.

Напомним, Politeka.net сообщала прогноз синоптиков на май подпортит настроение: "Зальет дождями и будет мало солнца".

Ранее сообщалось о новом виде компенсаций в Украине, который начнут выплачивать уже в мае.

Также сообщалось, что Украинцам обещают новое повышение пенсий в апреле: появилась реакция.