Об этом
По его словам, Светлана Голикова, один из ведущих экспертов в энергетике в Украине, выложила в на своей странице в Фейсбук сообщение, как Нафтогаз прислал платежку за газ в дом, находящийся в Черниговской области, но есть нюанс, домовладение не подключенно к газу.
"Представьте это уровень абсурда, когда у вас нет газовой трубы, но платеж 2000 грн есть. И я могу с уверенностью сказать, что это происходит во многих областях", - пишет Попенко.
Он дабавил, что похожие платежки появляются и в Сумской и Киевской областях.
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"Похожая ситуация с платежками и в Полтавской обл. Пришел счет на 405 грн., в то время как газом вообще не пользовались (показатели счетчика передавали своевременно)", - пишет пользователь сети в комментариях.
Напомним, украинцы жалуются, что на них вешают несуществующие долги, а цифры в платежках не соответствуют действительности.
Некоторым, судя по жалобам, насчитали в десятки раз большее потребление.
Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили об удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".
Кроме того, Politeka.net сообщала о 60 гривнах за кубометр воды: украинцев готовят к новому тарифному удару, что известно.