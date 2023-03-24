Украинцы жалуются, что Нефтогаз присылает платежки за газ в дома, не он не проведен.

Об этом сообщил эксперт сферы ЖКХ, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в Телеграм.

По его словам, Светлана Голикова, один из ведущих экспертов в энергетике в Украине, выложила в на своей странице в Фейсбук сообщение, как Нафтогаз прислал платежку за газ в дом, находящийся в Черниговской области, но есть нюанс, домовладение не подключенно к газу.

"Представьте это уровень абсурда, когда у вас нет газовой трубы, но платеж 2000 грн есть. И я могу с уверенностью сказать, что это происходит во многих областях", - пишет Попенко.

Он дабавил, что похожие платежки появляются и в Сумской и Киевской областях.

"Похожая ситуация с платежками и в Полтавской обл. Пришел счет на 405 грн., в то время как газом вообще не пользовались (показатели счетчика передавали своевременно)", - пишет пользователь сети в комментариях.

Напомним, украинцы жалуются, что на них вешают несуществующие долги, а цифры в платежках не соответствуют действительности.

Некоторым, судя по жалобам, насчитали в десятки раз большее потребление.

Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили об удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".

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