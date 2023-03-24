Предварительно, конфликт произошел из-за того, что защитник начал критиковать решения мэра.

Возникла ссора и, предположительно, депутат Березанского городского совета Сергей Тимченко ударил военного по лицу, об этом сообщает издание "Фокус".

Депутат набросился на военного со словами: "Слышишь ты, чучело".

Сергей является сыном мэра Березани Владимира Тимченко.

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"Сын мэра Березани ударил военнослужащего на заседании сессии На заседании сессии Березанского городского совета произошел конфликт с участием мэра Березани. Депутат Сергей Тимченко набросился на находящегося в отпуске военнослужащего с кулаками и ударил его по лицу. Причина конфликта не указывается", - сообщил 23 марта телеграм-канал "Киев реальный".

Официльной информации на данный момент нет. Почему вспыхнул конфликт между мужчинами - также неизвестно.

"Надо ситуацию полностью излагать, а не кусками",

"В любом случае – это недопустимо в государственном учреждении", - пишут украинцы в сети.

Ранее сообщалось, что отец погибшего курсанта рассказал, что творилось в стенах университета МВД: "сгноить" в нарядах.

Напомним, ранее сообщалось об исчезновении юного Владислава.

Также стали известны подробности смертельного ДТП с участием народного депутата.