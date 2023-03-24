Возникла ссора и, предположительно, депутат Березанского городского совета Сергей Тимченко ударил военного по лицу, об этом сообщает издание "Фокус".
Депутат набросился на военного со словами: "Слышишь ты, чучело".
Сергей является сыном мэра Березани Владимира Тимченко.
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"Сын мэра Березани ударил военнослужащего на заседании сессии На заседании сессии Березанского городского совета произошел конфликт с участием мэра Березани. Депутат Сергей Тимченко набросился на находящегося в отпуске военнослужащего с кулаками и ударил его по лицу. Причина конфликта не указывается", - сообщил 23 марта телеграм-канал "Киев реальный".
Официльной информации на данный момент нет. Почему вспыхнул конфликт между мужчинами - также неизвестно.
"Надо ситуацию полностью излагать, а не кусками",
"В любом случае – это недопустимо в государственном учреждении", - пишут украинцы в сети.
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