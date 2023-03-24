Возникла ссора и, предположительно, депутат Березанского городского совета Сергей Тимченко ударил военного по лицу, об этом сообщает издание "Фокус".

Депутат набросился на военного со словами: "Слышишь ты, чучело".

Сергей является сыном мэра Березани Владимира Тимченко.

"Сын мэра Березани ударил военнослужащего на заседании сессии На заседании сессии Березанского городского совета произошел конфликт с участием мэра Березани. Депутат Сергей Тимченко набросился на находящегося в отпуске военнослужащего с кулаками и ударил его по лицу. Причина конфликта не указывается", - сообщил 23 марта телеграм-канал "Киев реальный".

Официльной информации на данный момент нет. Почему вспыхнул конфликт между мужчинами - также неизвестно.

"Надо ситуацию полностью излагать, а не кусками",

"В любом случае – это недопустимо в государственном учреждении", - пишут украинцы в сети.

Ранее сообщалось, что отец погибшего курсанта рассказал, что творилось в стенах университета МВД: "сгноить" в нарядах.

Напомним, ранее сообщалось об исчезновении юного Владислава.

Также стали известны подробности смертельного ДТП с участием народного депутата.