УПЦ МП выезжая из территории Киево-Печерской лавры забирают с собой бытовые предметы, в том числе столы и стулья.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

«Вывозят бойлеры, столы, стулья — какой-то процесс начался. Сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние сохранности недвижимого и движимого имущества, музейных экспонатов, которые также находились в пользовании УПЦ (МП). Как только комиссия закончит свою работу, можно будет четко сказать, что было не так», — говорит Ткаченко.

Также министр культуры добавил, что заявления представителей московского патриархата о "почерневших куполах" и "перекрытых пещерах" не являются правдивыми.

«Не братия сделала, а прихожане сделали. Прихожане жертвовали Лавре… И даже сам вывоз того, что там сделано, уже вызывает определенные вопросы. Кроме того, там есть много новостроек — а это объект ЮНЕСКО — на которые нет соответствующих разрешений…», — заявил министр культуры.

Напомним, в УПЦ МП жалуются, что им закрыли доступ к пещерам и мощам Лавры. с 21 марта им запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры, потому что комиссия оценивает сохранность культурных ценностей.

Также сообщалось, что у УПЦ МП также могут забрать Почаевскую лавру.

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