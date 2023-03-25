В Украине верующие празднуют Благовещение 25 марта, в этом году дата выпадает на субботу.

Благовещеньев день посвящен благой вести о рождении Сына Божьего, передает "Апостроф".

Именно в этот день Дева Мария узнала от архангела Гавриила о своем непорочном зачатии и о том, что она родит Иисуса Христа.

25 марта верующие ходят в церковь на праздничную службу. Кроме того на Благовещение принято читать молитвы Богородице.

Освященная вода в храме считается целебной.

Также в этот день приинято собираться всей семьей за одним столом. Раньше наши предки на Благовещение выпускали голубей. Считалось, что в этот день птицы долетят до ангелов-хранителей.

Также существуют запреты, что нельзя делать в этот день:

нельзя шить, вязать и вышивать - нить в руках может запутать судьбу.

тяжело работать тоже нельзя, любая домашняя работа под запретом.

Одалживать денньги тоже не желательно, раьше верили, что можно лишиться благополучия.

запрещено вступать в брак и венчаться - на этот праздник лучше воздержаться от мирского счастья.

нельзя конфликтовать и ругаться, помыслы должны быть чистыми и добрыми.

запрещено стричься и даже заплетать косы - это грозит потерей волосы и изменением судьбы.

нельзя надевать новые вещи - это может привести к порче обновки и одиночеству на целый год.

запрещается далеко ездить и путешествовать.

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