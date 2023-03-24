Об этом стало известно на странице в Фейсбуке Пенсионного фонда Украины.
Так, по состоянию на 23 марта ПФУ сообщает, что было профинансировано:
55,5 млрд грн – на пенсионные выплаты, в том числе 10,2 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 45,3 млрд грн через уполномоченные банки;
5,7 млрд грн на жилищные субсидии и льготы;
2,03 млрд гривен на страховые выплаты, в том числе 1,16 млрд грн – на оплату больничных.
Кроме того, в марте предоставлено 859 тысяч услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.
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В комментариях к новости мужчина жалуется на то, что имея стаж 38 лет пенсия у него 2760грн. Это на 10 процентов меньше пенсии по возрасту.
Также пенсионера не перевели с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, якобы требуя справки из организации, которая была больше 30 лет назад.
"Почему меня не переводят с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. Требуя справки из организации, которая была более 30 лет назад. Пенсию по инвалидности получаю больше 30 лет, претензий не было, а сейчас есть. Жашков Черкасской области. Стаж 38 лет пенсия 2760грн. Это на 10 процентов меньше пенсии по возрасту. Вам не стыдно грабить пенсионеров с инвалидностью 2 группа", - жалуется мужчина.
"получила пенсию по инвалидности 8 марта -2093 грн. Не повисили? почему?", - спрашивает в комментариях еще одна пенсионерка.
Напомним, более 2000 гривен в месяц: украинцы получат дополнительные выплаты, кто может рассчитывать на пособие.
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