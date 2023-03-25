Как сообщает синоптик Станислав Щедрин, уже с 28 марта в большинстве областей нашей страны возможны дожди и даже снегопады.

"В Украину идет серьезная непогода, вынужденное испортить настроение любителям теплой погоды и наоборот поднять настроение кому нравятся холод и снегопады.

С 28 марта по 3 апреля, в результате поступления ряда активных циклонов с запада, по всей Украине ожидается значительное похолодание, везде кроме южных и восточных обл, пройдут дожди с переходом в сильный снег, местами снеговой покров вырастет до 14-17 см, в восточных обл, 28 марта, возможны сильные ливни с грозами и шквалами, кстати также в большинстве областей, будет достаточно ветрено", - прогнозирует Щедрин.

"Сумно . А як довго буде ще цей холод ? Коли вже буде тепло?",

"Не хочеться, але це природа і як не крути, але ж уже весна",

"Як не хочеться...така гарна погода. Знову цей сніг,холод ...А надалі,після 3 квітня,порадуєте нас?",

"Та зрозуміло! Кожного року зима весною підсовує неприємні "сюрпризи",

"Хай якою капосною не буде погода але вже весна", - пишуть українці у коментарях.

Ранее сообщалось о новом виде компенсаций в Украине, который начнут выплачивать уже в мае.

Кроме того, Politeka.net писала, что зальет дождями и будет мало солнца: прогноз синоптиков на май подпортит настроение.

Также сообщалось, что Украинцам обещают новое повышение пенсий в апреле: появилась реакция.