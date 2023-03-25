Как сообщает Государственное бюро расследований, благотворительный фонд из Днепра помогает украинским защитникам и закупает необходимое для них оборудование в Европе.

Правоохранители решили "тщательно изучить" документы.

"Несмотря на то, что все уполномоченные от организации вовремя возвращались на территорию Украины с необходимой для военных помощью, правоохранители начали требовать 5 тысяч долларов США за закрытие "уголовного производства". В частном разговоре один из них предложил руководителю фонда заплатить, чтобы не пятнать репутацию благотворителей", - говорится в сообщении.

ГБР поймало правоохранителей на горячем при получении взятки.

Двум правоохранителям сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет

Напомним, в Украине существуют категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.

А еще Politeka сообщала, работа военкоматов изменится: в Минобороны анонсировали реформы, что известно.

Также Politeka писала, что мобилизованый из Ивано-Франковской области отказался воевать: мобилизованный получил срок из-за невыполнения приказа.