Как сообщает Государственное бюро расследований, благотворительный фонд из Днепра помогает украинским защитникам и закупает необходимое для них оборудование в Европе.
Правоохранители решили "тщательно изучить" документы.
"Несмотря на то, что все уполномоченные от организации вовремя возвращались на территорию Украины с необходимой для военных помощью, правоохранители начали требовать 5 тысяч долларов США за закрытие "уголовного производства". В частном разговоре один из них предложил руководителю фонда заплатить, чтобы не пятнать репутацию благотворителей", - говорится в сообщении.
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ГБР поймало правоохранителей на горячем при получении взятки.
Двум правоохранителям сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
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Напомним, в Украине существуют категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.
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Также Politeka писала, что мобилизованый из Ивано-Франковской области отказался воевать: мобилизованный получил срок из-за невыполнения приказа.