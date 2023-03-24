В Министерстве социальной политики рассказали, кто из украинцев может получить дополнительную помощь от Норвежского совета.

Как сообщается в официальном телеграмм-канала Минсоцполитики Украины, получить помощь могут 50 тысяч украинцев.

Норвежский совет по делам беженцев продолжит международную помощь украинцам. Уязвимые категории украинцев получат помощь, но только в том случае, если они подавали заявку в прошлом году.

"Стороны договорились о продолжении оказания международной помощи от NRC и поддержки уязвимых категорий граждан Украины, пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - говорится в сообщении.

В Министерстве социальной политики сообщают, что Норвежский совет по делам беженцев выплатит украинцам 2 200 гривен ежемесячно.

В сообщении ведомства говорится о том, что в течение 2023 года дополнительную денежную помощь в размере 2 220 гривен используя платформу "єДопомога" ежемесячно в течение трех месяцев получат еще 50 000 граждан Украины, который подали заявку в 2022 году.

Напомним, украинцам раздадут выплаты от международных организаций: кто получит деньги.

А еще Politeka сообщала, в мире набирает обороты «овощная лихорадка», наиболее проблемной становится ситуация с луком.

Также Politeka писала, еще на 30% подорожает точно: цены популярных продуктов бьют рекорды, к чему готовиться.