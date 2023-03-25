Тарифы на водоснабжение и водоотвод для украинцев могут взлететь дважды, эта новость повергла украинцев в шок и вызвала возмущение.

Уже в апреле 2023 года могут поднять коммунальные тарифы. В частности, планируется повысить цены на холодную воду и водоотвод. Следующее повышение должно произойти в июле. К тому же цены в разных областях Украины будут отличаться. Об этом пишет "24 Канал".

НКРЭКУ предлагает установить новые расценки постепенно: с 1 апреля и 1 июля этого года. Ориентировочно расходы одной семьи из 2-3 человек, на водоснабжение и водоотвод за месяц вырастут на 60 гривен. В среднем тариф по Украине возврастет на 12,3%. При этом летом стоимость тарифа станет еще больше и вырастет на 14,1%.

На увеличение стоимости тарифов влияют несколько факторов. В частности: за год выросла цена на электроэнергию, вдвое прозошел скачок цен на топливо и реагенты.

Окончательное решение о повышении тарифов на воду будет принято во время заседании в марте этого года.

С 1 апреля тарифы на водоснабжение и водоотвод могут измениться так:

Днепроводоканал: 33,56 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 19,48/ водоотвод – 14,08);

Водоканал в Ужгороде: 47,1 гривны (28,8/18,3);

Полтававодоканал: 38,41 гривны (20,19/18,22);

Житомирводоканал: 48,34 гривны (23,14/25,2);

Инфоксводоканал (Одесса): 39,57 гривны (20,16/19,41);

Ровнооблводоканал: 39,31 гривны (20,67/18,64).

Черниговводоканал: 38,5 гривны (19,14/19,36);

Черкассыводоканал: 31,1 гривны (15,75/15,37);

Иванофранковскводоэкотехпром: 29,5 гривны (13,77/15,82);

Хмельницкводоканал: 29,27 гривны (15,07/14,02);

Киевводоканал: 35,5 гривны (18,81/16,7);

Луцкводоканал: 31,71 гривны (12,87/17,22);

Запорожский водоканал: 28,37 гривны (19,87/11,84);

Винницаоблводоканал: 31,4 гривны (19,64/11,76);

Черновцыводоканал: 28,27 гривны (19,09/9,18);

Львовводоканал: 27,2 гривны (18,2/9,03);

Тернопольводоканал – 42,03 гривны (19,86/22,17);

Горводоканал СМ (Сумы) – 33,6 гривны (16,90/16,70).

Днепро-Кировоград – 61,72 гривны (35.076/26.652).

Новость повергла украинцев в шок. Они активно ее обсуждают в сети и возмущаются той новости: "А, что война кончилась? Мараторий уже сняли? Не играйтесь с людьми, потому что это может плохо закончиться!", "Лучше 10 депутатов уволить, о какая экономия будет", "А качество воды соответствует тарифам? Гнилые, ржавые трубы кто-то думает менять? Равняетесь на Европу? Тогда поднимайте зарплату до Европейского уровня и лишь тогда поднимайте тарифы!", "Так сразу может в 10 раз, чего церемониться?", "А как же, теперь как подняли пенсию на 100 грн можно в два раза все поднимать. Нелюди", "А нам что делать? Капец, летом будем с калюжи пить, а зимой снег есть и то если выпадет".

Напомним, украинцы жалуются, что на них вешают несуществующие долги, а цифры в платежках не соответствуют действительности.

Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили об удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".

Кроме того, Politeka.net сообщала о 60 гривнах за кубометр воды: украинцев готовят к новому тарифному удару, что известно.