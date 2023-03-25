В Пенсионном фонде сообщили, что соотношение зарплаты к средней умножают на среднюю зарплату, стаж в годах и 1%.
Сумма, которая получится это и есть размер будущей пенсии. До индексации пенсии были рассчитаны исходя из средней зарплаты в размере 6185 грн.
С 1 марта 2023-го пенсии пересчитали с новым размером средней зарплаты, а это 7405 грн, что позволило повысить выплаты на 19,7%.
Таким образом получилось немного компенсировать рост зарплат и цен в Украине. Но все равно, украинские пенсионеры сильно пострадали от инфляции.
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Размер будущей пенсии можно узнать при соотношении зарплаты к средней - нужно умножить на 12157 (средняя зарплата за три года) и на 1%.
Например, если у получаете в два раза выше средней и вы имеете 35 лет стажа - можете претендовать на пенсию в размере около 8 509 грн.
С минималкой можно рассчитывать только на минимальную пенсию, а это 2093 грн.
Напомним, более 2000 гривен в месяц: украинцы получат дополнительные выплаты, кто может рассчитывать на пособие.
А еще Politeka сообщала, что украинцам обещают новое повышение пенсий в апреле: возникла реакция.
Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.