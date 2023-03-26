В Кабмине объяснили, изменятся ли тарифы на электроэнергию с 1 апреля.

Как сообщает на Facebook-странице Министерство энергетики Украины, продлено действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии. Таким образом регулируется тариф на электричество для населения до 30 апреля.

Согласно решению Кабмина, тарифы на свет останутся такими:

1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч — для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц

1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч — для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц

Бытовые потребители и общежития (за весь объем потребления) тариф на электроэнергию будет в размере 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-час

Однако, ранее сообщалось, что нынешние тарифы на на электроэнергию не отражают реальную себестоимость производства, транспортировки и распределения. Поэтому украинцам нужно быть готовыми к вероятному будущему повышению.

Напомним, украинцы жалуются, что на них вешают несуществующие долги, а цифры в платежках не соответствуют действительности.

Некоторым, судя по жалобам, насчитали в десятки раз большее потребление.

Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили об удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".

Кроме того, Politeka.net сообщала об индексации пенсий: в Кабмине уточнили, на сколько и для кого с 1 марта вырастут выплаты.