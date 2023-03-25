Как сообщает Пенсионный Фонд Украины в Фейсбук страховые выплаты проиндексируются с 1 марта на коэффициент 1,197.

"☝️ Важно! 💳 Страховая выплата предоставляется человеку ежемесячно со следующего месяца после месяца, в котором он назначен и начислен. То есть, выплата проиндексированной ежемесячной страховой выплаты за март будет обеспечена в апреле", - говорится в сообщении ПФУ.

В комментариях пользователи сети жалуются, что далеко не все украинцы получили выплаты:

"А когда отдадут посторонний уход , медецин кий уход , бытовой уход ? Уже должны за январь , февраль , и вот скоро март . Алло , эти деньги жизненно необходимы инвалидом , которые получили травму на производстве, не по своей вине",

"Когда будет начислена льгота за январь? Нет времени стоять в километровых очередях в ПФ. Неужели нельзя ответить у личных?", - пишут в комментариях к публикации ПФУ.

"Добрий день. Моя мама пенсионер, переселенка из Донбасса, уехала в Ровно в феврале 2023 года. Назначена пенсия, но выплаты за предыдущий период даже не планируют выплачивать, не имеет никакого графика и обязательств со стороны ПФУ. каким образом эти деньги ПФУ планирует выплачивать?", - пишет Ольга Борисюк.

На просьбу пресс-службы ПФУ предоставить дополнительные данные о ее маме, Ольга ответила: "я сегодня в 14:00, 24.03.23 предоставила на указанную почту всю информацию. Хочу подчеркнуть, что у нее нет средств к существованию, кроме пенсии и обоснования ПФУ, относительно отсутствия средств, крайне не законно".

Также женщина добавила, что они "ждали два месяца, пока насчитают, но задолженность за три года даже не планируется нигде в выплатах, хотя повсюду говорят, что пенсия резервируется, что будет выплачена, когда после смерти? Это не гуманно как минимум, когда человек всю жизнь работал в государстве".

Напомним, украинцы жалуются на проблемы с пенсиями: "Претензий не было, а сейчас есть".

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