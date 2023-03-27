Аналитический центр Cedos провел исследование, благодарая которому стало известно, что некоторые педагоги считают реализацию такого дополнительного учебного года путем к снижению или потере мотивации к обучению среди школьников, передает "24 канал".
В то же время те, кто получал образование дистанционно, говорят, что дополнительный год очного обучения может способствовать улучшению достижений.
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Украинцы предлагают лишить звания Героя Украины некоторых граждан: "Есть прямые предатели"
72% родителей выразали мнение, что дополнительные меры нужны, чтобы компенсировать пробелы, обусловленные пандемией коронавируса и войной.
Предлагаются и варианты групповых или индивидуальных занятий, а также работу с репетитором.
Напомним, в Мелитополе героичный пятиклассник спел гимн Украины, несмотря на угрозу: "Родителей мальчика вызвали в школу и...".
Также сообщалось, что в школах могут ввести видеофиксацию уроков, украинцы высказали свое мнение.
Кроме того, Politeka.net 2-летний Ярослав из Краматорска умилил украинцев во время исполнения гимна, видео: "Это душа нации".