Аналитический центр Cedos провел исследование, благодарая которому стало известно, что некоторые педагоги считают реализацию такого дополнительного учебного года путем к снижению или потере мотивации к обучению среди школьников, передает "24 канал".

Также они назвали это решение "шагом назад" и "потерей времени". Педагоги считают, что никто не может предусмотреть, что будет через месяц/полгода/год, а потому условия обучения могут остаться такими же, как и сейчас.

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В то же время те, кто получал образование дистанционно, говорят, что дополнительный год очного обучения может способствовать улучшению достижений.

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72% родителей выразали мнение, что дополнительные меры нужны, чтобы компенсировать пробелы, обусловленные пандемией коронавируса и войной.

Предлагаются и варианты групповых или индивидуальных занятий, а также работу с репетитором.

Напомним, в Мелитополе героичный пятиклассник спел гимн Украины, несмотря на угрозу: "Родителей мальчика вызвали в школу и...".

Также сообщалось, что в школах могут ввести видеофиксацию уроков, украинцы высказали свое мнение.

Кроме того, Politeka.net 2-летний Ярослав из Краматорска умилил украинцев во время исполнения гимна, видео: "Это душа нации".