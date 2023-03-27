Школьникам для того, чтобы компенсировать пробелы, обусловленные пандемией коронавируса и войной, предлагают добавить еще один учебный год.

Аналитический центр Cedos провел исследование, благодарая которому стало известно, что некоторые педагоги считают реализацию такого дополнительного учебного года путем к снижению или потере мотивации к обучению среди школьников, передает "24 канал".

Также они назвали это решение "шагом назад" и "потерей времени". Педагоги считают, что никто не может предусмотреть, что будет через месяц/полгода/год, а потому условия обучения могут остаться такими же, как и сейчас.

В то же время те, кто получал образование дистанционно, говорят, что дополнительный год очного обучения может способствовать улучшению достижений.

72% родителей выразали мнение, что дополнительные меры нужны, чтобы компенсировать пробелы, обусловленные пандемией коронавируса и войной.

Предлагаются и варианты групповых или индивидуальных занятий, а также работу с репетитором.

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