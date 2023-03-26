Украинцы, кроме пенсий, получают еще разные надбавки и доплаты.

К примеру, участники боевых действий могут выходить на пенсию досрочно в 55 лет, женщины – в 50, передает "На пенсии".

Мужчинам необходимо иметь не менее 25 лет страхового стажа, а женщинам 20 лет. Выслуга лет военнослужащих равняется страховому стажу.

Кадровые военные при наличии необходимой выслуги лет могут выйти на пенсию раньше, также право на снижение пенсионного возраста имеют семьи военных, погибших при выполнении боевых задач.

К семье военных относятся: муж или жена, если они не женились – родители.

Участникам боевых действий надбавка к пенсии устанавливается в размере 25% прожиточного минимума. По состоянию на 1 декабря 2022 это составляет 523,25 грн.

Законом "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны" от 2004 года предусмотрена еще целевая денежная помощь в размере 40 грн.

Общий размер пенсии УБД не может быть менее 210% прожиточного минимума, такая пенсия не может быть меньше 4395,30 грн.

Напомним, украинцам сообщили, кто временно может не платить важный налог: что нужно знать.

А еще Politeka сообщала, что в мире набирает обороты «овощная лихорадка», наиболее проблемной становится ситуация с луком.

Также Politeka писала, что еще на 30% подорожает точно: цены на популярные продукты бьют рекорды, к чему готовиться.