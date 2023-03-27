Так, стало известно, что оккупанты обстреляли Славянск, пишет Politeka.net.

Согласно первым данным, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести. На месте работают все службы. Предоставляется помощь. Продолжается разбор завалов.

«Терроризм в ответ на поражения на поле боя – это единственное, что способна делать российская нация. Преступники», - прокомментировали атаку в ОП.

На опубликованных кадрах видно, как горят машины, между которыми бегают люди.

Тем временем спасатели сообщили, что ликвидированы пожары трех автомобилей после террористического обстрела в Славянске.

«На месте атаки также спасен один человек. К сожалению, есть погибший и пострадавшие», - говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель Донецкой ОГА рассказал, что в результате атаки ранения получили 25 человек.

"Разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов - таковы последствия сегодняшнего обстрела Славянска", - рассказал он.

Рашисты ударили по центру города около 10:30 двумя ракетами С300.

Кроме того, в это же время ракетный удар был нанесен по Дружковке - две ракеты С300 попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили.

"По предварительной информации, в Дружковке жертв и пострадавших сейчас нет", - добавил Кириленко.

Относительно количества жертв в Славянске информация меняется – идет спасательная операция.

Напомним, ранее стало известно об авиаударе по электроподстанции - где сегодня не будет света.

Также сообщалось о страшной ракетной атаке на Авдеевку.

Кроме того, Politeka.net предупреждала, где будет отключена мобильная связь.