28 марта в Украине ожидается резкое изменение погоды и опасные погодные явления по всей территории страны.

Вскоре в Украине ухудшится погода. Спасатели и синоптики предупреждают украинцев об опасных погодных явлениях и просят быть максимально осторожными. Так, Укргидрометцентр прогнозирует по Украине осадки, гололедицу и сильный ветер. В то же самое время, об увеличении уровня воды в реках, предупредили спасатели ГСЧС.

Спасатели уточнили, что 28-31 марта объявлен I уровень опасности. Из-за осадков, на реках бассейна Припяти ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,3 м. Более того, возможен выход воды на поймы рек и последующее их затопление, потому будьте осторожны.

На реках Припять (пост Речица) и Стоход (пост Любешев) возможно повторное достижение отметки затопления сельскохозяйственных угодий и хозяйственных сооружений в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области.

Синоптики прогнозируют 28 марта в большинстве западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах западных и северных областей местами гололедица; порывы ветра 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с.

29-30 марта ослабление осадков (преимущественно в виде снега) и ветра. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Снижение температуры ночью до 0-7° мороза, днем ​​до 0-7° тепла (30 марта на западе и Одесской области 6-11° тепла).

Ранее сообщалось о новом виде компенсаций в Украине, который начнут выплачивать уже в мае.

Кроме того, Politeka.net писала, что зальет дождями и будет мало солнца: прогноз синоптиков на май подпортит настроение.

Также сообщалось, что Украинцам обещают новое повышение пенсий в апреле: появилась реакция.