Украинцам рассказали, как пройдет индексация пенсий и про дополнительные гарантии установлены для пенсионеров с длительным страховым стажем.

Как сообщает пресс-служба "Пенсионного фонда Украины" на странице в Фейсбук, неработающим пенсионерам, которым уже есть 65 лет и имеющим страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин - не могут получать пенсию ниже 3120 гривен.

В эту сумму входит в доплата за сверхурочный стаж, другие надбавки, доплаты, повышения, на которые имеет право пенсионер.

Кроме того, ПФУ сообщает, что увеличена и минимальная пенсия. Теперь, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и более, и у которых есть страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин будут получать до 3120 гривен.

Пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет со страховым стажем не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин - будут насчитывать до 3000 гривен.

Пенсионерам до 70 лет со стажем не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин и лицам с инвалидностью I группы - имеют право на выплаты до 2760 гривен.

Для других категорий неработающих пенсионеров, независимо от возраста, размер минимальной пенсии не будет меньше 2520 гривен.

Однако в комментариях некоторые украинцы жалуются, что им все равно не хватает размера пенсии на жизнь, а некоторым вообще не проиндексировали выплаты:

"Хочу уточнить ,получаю 2100 по инв.3группа с детства ,через соц защиту.Будет ли индексация таких выплат???"

"Уже третий год не могу перевести пенсию по инвалидности, на пенсию по возрасту. Жашковское отделение пенсионного фонда Украины в Черкасской области вообще о....к",

"44 года стажа, какая пенсия должна быть, возраст 61 год, работающий пенсионер? Работает, чтобы выжить. На 100 гривен подвысили",

"Вы считаете, что пенсия 3120, это очень большая, попробуй сейчас проживи на такую ​​пенсию", - пишут украинцы в сети.

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