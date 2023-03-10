Другий етап підвищення пенсій очікується у липні, коли пенсії підвищаться на 19,7% для українців, які отримували виплати за особливими правилами.

З 1 березня в Україні було здійснено перерахунок пенсій на 19,7% від розрахункового розміру виплати, а подальші підвищення очікуються у квітні та липні 2023 року. Як повідомляє "Обозреватель" , у квітні пенсії будуть перераховані для тих, хто продовжував працювати, що становить близько 2,7 мільйонів пенсіонерів.

За законом їх пенсії можуть підвищуватись кожні два роки з урахуванням нового стажу, а підвищення у квітні становитиме близько 2% від розрахункової пенсії.

Другий етап підвищення пенсій очікується у липні, коли пенсії підвищаться на 19,7% для українців, які отримували виплати за особливими правилами, включаючи вчених, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. Надбавка для них складе від 100 до 1500 гривень.

В Україні 2023 року скасували індексацію прожиткового мінімуму для непрацездатних, що означає, що мінімальну пенсію залишать на рівні 2093 гривень. Також розмір доплати за стаж понад встановлену норму (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) не зміниться.

Зауважимо, що в рамках березневого оновлення пенсій збільшення в середньому становило близько 400 гривень. Розрахунковий розмір виплати (не враховуючи всіх можливих надбавок) підвищився на 19,7%.

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