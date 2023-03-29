Средства на безозвратной основе могут переходить от одного украинца к другому, но налог все же нужно сплатить.

Украинцы могут получить финансовую помощь на безвозвратной основе, которая направлена на поддержку граждан. При этом за такую денежную помощь украинцы должны сплатить обязательные налоги. Об этом предупредили налоговики на сайте "Главного управления ГНС в Ровенской области".

Средства на безозвратной основе могут переходить от одного украинца к другому. В частности, безвозратная финансовая помощь может быть получена через передачу денег в подарок. Кроме того, это происходит косвенно после списания задолженности одного налогоплательщика перед другим. А также сюда входит передача средств на неопределенный срок за исключением кредитов.

Сумма такой безвозвратной финансовой помощи не возвращается, но при этом государству нужно отдать налог. Ведь по нормам установленным Налоговым кодексом Украины безвозвратная финансовая помощь - это дополнительное благо.

Сумму полученной безвозвратной финансовой помощи включают в состав общего месячного дохода, а сумма налога "кусается". Так, такая денежная помощь обкладывается налогом на все доходы украинцев по ставке на 18%. При этом также берется также ставка 1,5% с военного сбора.

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