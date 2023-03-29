В Украине после начала вторжения рф цены на недвижемость изменились. В частности, дом возле озера можно купить за 500 долларов, полтора гектара земли за 22 тысячи гривен, а дом с высокими потолками и чердаком продают за 1 299 долларов. Такие объявления можно найти на сайте OLX.
Так, в 15 км от города Лубны в Полтавской области продают деревянный дом 40 квадратных метров и 40 соток земли. Стоимость его 500 долларов. Рядом находится электричка и трасса на Миргород. В доме есть печка и колодяц, а рядом расположено живописное озеро. При этом автор объявления предупредил, что дом нуждается в ремонте.
Еще один деревянный дом продают за 22 тысячи гривен, но он требует значительного ремонта. Недалеко также находится озеро, лес и река. Автор уточнил, что рядом с домом есть сад и большой земельный участок где-то полтора гектара земли. Общая площадь дома 45 квадратных метров. Также есть возможность обменять земельный участок и дом на авто.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
В Минобороны сделали срочное заявление по Бахмуту: "Наше военное командование..."
Есть даже туалет внутри: Украина получила уникальное оружие, которое россиянам почти невозможно будет уничтожить
В Киевской и Житомирской областях массово укрепляют блок-посты: что на самом деле происходит
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
Еще одно объявление привлекло к себе внимание ценой. Так, в селе Чубовка Подольского района Одесской области продают дом за 1 299 долларов. Дом с высокими потолками и чердаком, теплый из ракушечника, общая площадь 65,2 квадратных метров. Также имеет 40 соток огород. Есть летняя кухня с печкой и подвал.
"Частично в доме установлены металлапластиковые окна. Проходит газ и водопровод с возможностью подключения. Удобна транспортная развязка. До г. Подольска (Котовска) 1 остановка на электричке", - говорится в сообщении.
Напомним, более 2000 гривен в месяц: украинцы получат дополнительные выплаты, кто может рассчитывать на пособие.
А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.
Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.