Без роста экономики рассчитывать на значительное подорожание недвижимости не приходится, потому цены значительно упали.

В Украине после начала вторжения рф цены на недвижемость изменились. В частности, дом возле озера можно купить за 500 долларов, полтора гектара земли за 22 тысячи гривен, а дом с высокими потолками и чердаком продают за 1 299 долларов. Такие объявления можно найти на сайте OLX.

Так, в 15 км от города Лубны в Полтавской области продают деревянный дом 40 квадратных метров и 40 соток земли. Стоимость его 500 долларов. Рядом находится электричка и трасса на Миргород. В доме есть печка и колодяц, а рядом расположено живописное озеро. При этом автор объявления предупредил, что дом нуждается в ремонте.

Еще один деревянный дом продают за 22 тысячи гривен, но он требует значительного ремонта. Недалеко также находится озеро, лес и река. Автор уточнил, что рядом с домом есть сад и большой земельный участок где-то полтора гектара земли. Общая площадь дома 45 квадратных метров. Также есть возможность обменять земельный участок и дом на авто.

Еще одно объявление привлекло к себе внимание ценой. Так, в селе Чубовка Подольского района Одесской области продают дом за 1 299 долларов. Дом с высокими потолками и чердаком, теплый из ракушечника, общая площадь 65,2 квадратных метров. Также имеет 40 соток огород. Есть летняя кухня с печкой и подвал.

"Частично в доме установлены металлапластиковые окна. Проходит газ и водопровод с возможностью подключения. Удобна транспортная развязка. До г. Подольска (Котовска) 1 остановка на электричке", - говорится в сообщении.

Напомним, более 2000 гривен в месяц: украинцы получат дополнительные выплаты, кто может рассчитывать на пособие.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.