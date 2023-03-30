В ПФУ сообщили, что финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот в марте этого года завершено.

В Пенсионном фонде Украины отчитались , что по состоянию на 29 марта украинцам направили уже 2,31 млрд гривен на страховые выплаты, а также 1,43 млрд гривен ушли на оплату больничных.

Кроме того, пресс-служба пенсионного фонда сообщила, что на пенсионные выплаты было выделено 57,6 млрд гривен, а на жилищные субсидии и льготы 5,7 млрд гривен.

Однако в комментариях к публикации ПФУ Вера Лавринович пожаловалась, что Пенсионный фонд якобы оставил без пенсий инвалидов и пенсионеров, получавших пенсии на почтовые отделения и в марте 2022 после эвакуации выехали за границу.

По словам пользовательницы сети, лица, получающие соцпомощь по уходу за инвалидами, тоже лишены в получении этого пособия, а для того чтобы получить выплаты - якобы предлагают вернуться в Украину для индификации лиц.

Женщина сообщила, что уже посылала необходимые документы с электронной подписью, но все равно был отказ в переводе пенсий на банковскую карту.

"Пенсионный фонд, а как вы представляете переезд инвалиду 1 гр." А ', можно совершить это переезд, вы... может те предоставить необходимый транспорт для перевозки инвалида, или можете оплатить наши расходы в оба конца???А может, вы уже лишили и инвалидности???Или вы думаете, что люди за рубежом купаются в роскоши и наслаждаются красотой природы", – жалуется женщина в комментариях.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.