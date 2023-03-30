Кабмин внес некоторые изменения в работу центров занятости. Так, постановлением правительства №264 от 24 марта Кабмин обязал некоторых безработных украинцев вернуть полученные выплаты. На это украинцы имеют лишь 30 дней. Об этом говорится на сайте "Урядового порталу".

В частности, полученные деньги должны вернуть те украинцы, которые прекратили профессиональное обучение без уважительных причин. А также те, кто отказался работать по новой специальности, приобретенной в результате профессиональной учебы. Граждане Украины обязаны возместить расходы, которые государство выделило на их обучение.

В сумму входит компенсация расходов за проезд к месту обучения, выплата за само обучение и при необходимости за жилье, которое также дают некоторым украинцам.

На возмещение средств есть лишь 30 дней после прекращения обучения. Деньги должны поступить центру занятости, с которым был заключен договор об обучении новой профессии.

Делаем выводы: деньги придется вернуть, если вы начали обучение новой профессии за государственный счет, но в меру каких-то причин передумали работать по новообретенной специальности.

Напомним, более 2000 гривен в месяц: украинцы получат дополнительные выплаты, кто может рассчитывать на пособие.

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