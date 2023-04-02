Как сообщила пресс-слежба Кабинета Министров Украины, в первую очередь, речь идет об украинках, которые вынужденно находятся заграницей и вернутся домой, после окончания войны.
Программа "Власна справа" украинкам,которые хотят создать свое дело, могут взять микрогрант до 250 тысяч гривен на старт или развитие собственного бизнеса.
Также в Кабмине рассказали о том, что действуют программы, которые стимулируют работодателей принимать на работу женщин.
На сайте Кабмина сообщается, что в прошло году работодателей поощряли за трудоустройство переселенцев, а в этом году будут компенсировать за трудоустройство одиноких женщин с детьми.
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Кроме того, в апреле планируют запустить новую грантовую программу «Старт в IT», которая позволить украинкам получить более оплачиваемую профессию.
Напомним, в ПФУ сообщили, что финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот в марте этого года завершено. Стало известно, как изменились выплаты.
А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.
Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.