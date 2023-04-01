В команде "Unite Together" обещают украинским беженцам в Грузии материальную помощь.
Тысячу двести украинских беженцев получит деньги.
Благотворители сообщают, что помощь получат те украинцы в Грузии, у которых сложное финансовое положение, а также беженцы, приехавшие в Грузию после 1 февраля 2022 года.
Для того, чтобы получить деньги нужно быть старше 60 лет, иметь многодетную семью (трое детей и больше до 18 лет). Также деньги получат матери-одиночки, которые сами воспитывают детей и имеющие необходимые документы.
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Для получений материальной помощи необходимо заполнить заявку. Всю подробную информацию расскажут в "Unite Together".
Сообщается, что четыре платежа выплатят в течение марта-июня 2023 года.
Благотворители обещают выплачивать 225 лари, а это 3 230 гривен, в месяц.
Первая выплата должна состояться в апреле.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.
А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.
Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.