Украинцы, которые спасаются от войны заграницей, могут рассчитывать на финансовую помощь.

В команде "Unite Together" обещают украинским беженцам в Грузии материальную помощь.

Тысячу двести украинских беженцев получит деньги.

Благотворители сообщают, что помощь получат те украинцы в Грузии, у которых сложное финансовое положение, а также беженцы, приехавшие в Грузию после 1 февраля 2022 года.

Для того, чтобы получить деньги нужно быть старше 60 лет, иметь многодетную семью (трое детей и больше до 18 лет). Также деньги получат матери-одиночки, которые сами воспитывают детей и имеющие необходимые документы.

Для получений материальной помощи необходимо заполнить заявку. Всю подробную информацию расскажут в "Unite Together".

Сообщается, что четыре платежа выплатят в течение марта-июня 2023 года.

Благотворители обещают выплачивать 225 лари, а это 3 230 гривен, в месяц.

Первая выплата должна состояться в апреле.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.