Как сообщает портал "На пенсии", в апреле истекает срок действия контрактов на поставку газа бытовым потребителям.
Кроме того известно, что в апреле газ потребителям предлагают 9 поставщиков.
Цены на газ у них начинаются от 7,70 до 9,99 гривен за кубометр.
Пять Газоснабжающих компаний обеспечивают своих клиентов газом стоимостью до 8 гривен, а у остальных стоимость составляет от 8,20 до 9,99 гривен за кубометр.
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Известно, что «Нафтогаз» фактически является монополистом на рынке, так как сейчас примерно 98% бытовых потребителей газа являются клиентами именно этой Газоснабжающией компаний.
Сообащется, что клиенты «Нафтогаза» получают газ по гарантированной цене, а именно 7,96 гривен за кубометр.
Также сообщается, что 1 мая 2023 года стоимость газа для населения Украины не изменится.
Для большинства клиентов Газоснабжающей компании «Нафтогаз» голубое топтиво и дальше будет стоить по 7,96 грн за кубометр.
Причиной тому является то, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение стоимости тарифов для населения.
Мороторий касается и поставок тепловой энергии, горячей воды и газа. Услуги не смогут подорожать во время войны и полгода после ее окончания.
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