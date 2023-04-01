В апреле в Украине повысят тарифы на воду и изменятся цены на многие популярные продукты.

С 1 апреля 2023 года украинцев ждет повышение тарифов и новые цены в продуктовых магазинах. Так, украинцам повысят тарифы на воду. К тому же продукты значительно подорожают. Новость об этом сколыхнула украинцев. В сети Фейсбук они возмущены и критикуют такие изменения.

Так, тарифы на воду будут отличаться в каждой области и их изменения мы почувствует в платежках за апрель, которые придут в мае. В среднем расходы на воду для семьи из 3 человек вырастут на 60 гривень за месяц.

Что касается продуктов питания, то они в апреле подорожают на 10-15%. В первую очередь это касается молочки, мяса и яиц. За ними также будут дорожать импортные товары.

В комментариях украинцы не сдерживали гнева и возмущения. Многие отмечали, что и так едва выживают с такими ценами на все:

"Повышение тарифов и продуктов, при этом копеечная пенсия и как выживать?", "Как можно поднимать цены, народ едва выживает? Пока не успели сделать перерасчет пенсий, как уже поднимают тарифы и цены на продукты", "А это называется перерасчет пенсий, которые слезы добавили, а цены на все за облачные, пусть они взяли бы эту пенсию себе".

Некоторые также отмечали, что цены в Украине уже выше, чем за границей. При этом зарплаты такие низкие, как в странах Африки. Потому для начала стоило бы поднять людям зарплаты.

"За границей перед Пасхой скидки, а в Украине подорожание. Цены уже выше чем за границей, а зарплаты и пенсии как в африке", "Уже хочется услышать за повышение пенсий и зарплат, а то только о тарифах", "А перерасчет зарплат? Делать не надо?".

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.