Закон гарантирует перерасчет пенсий в связи с увеличением стажа при условии, если стаж вырос как минимум на два года.

Многих украинцев возмутил новый перерасчет пенсий из-за маленького процента начислений. Новые доходы не спасут из-за больших цен на продукты в магазинах и повышения тарифов на воду. Потому большинству пенсионеров все еще трудно выживать с такими выплатами. Об этом пользователи сети писали в Фейсбук.

Кроме того, об условиях получения повышения выплат для работающих пенсионеров писали в Управлении социального страхования ПФУ.

Так, с апреля ежегодно будут повышать пенсию украинцам, которые продолжили работать на заслуженном отдыхе. Повышение составит примерно около 2% и происходит оно автоматически. Чем выше зарплата, тем больше может быть повышение.

Закон гарантирует перерасчет пенсий в связи с увеличением стажа при условии, если стаж вырос как минимум на два года.

Для тех, у кого пенсии и так маленькие прибавка будет совсем несущественной. Например, если пенсионер получает выплаты в размере 5 тысяч гривен, то прибавка составит только 285 гривен.

В комментариях многие украинцы жаловались на требования стажа, называли его несправедливым и рассказывали о проблемах:

"О какой справедливости может идти речь? Многие такие как я - уходили на пенсию, когда стаж был 25 лет, а теперь нужно 30. Есть 29, а где я могу взять тот 1 год? Вот всем надбавки, а нам дули…", "А еще и не засчитывают стаж, потому что не так запятая стоит. Архив где-то потеряли и все", "Мой муж имеет полный стаж, а пенсия как у бомжа".

Другие также вспоминали об огромных пенсиях депутатов, прокуроров и судьей, в то время, как большиство имеют в месяц всего 3 тысячи гривен пенсионных выплат.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.