В Пенсионном фонде Украины отчитались о выплаченных пенсиях и жилищных субсидиях.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, на пенсионные выплаты было направлено больше 57 миллиардов гривен.

Кроме того, на жилищные субсидии и льготы выделили 5,7 миллиардов гривен.

По состоянию на 31 марта Пенсионный фонд Украины профинансировал 2,41 миллиардов гривен. на страховые выплаты, в частности, 1,53 миллиардов гривен ушло на оплату больничных.

Также в ведомстве рассказали, что в марте было предоставлено порядка 1154 тысяч услуг украинцам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.

В комментариях пользователь сети Сергей Волынец разразился недовольством, он заявил, что потребителям приходится платить все больше и больше, независимо от экономии.

"Чем больше население экономит газа, электроэнергии, воды, теплоносителя, тем выше цено- тарифы за амбарное!!! В прошлом веке отопительные водостройные элеваторные узлы в многоэтажных жилых домах это действительно форсаж увеличения "энергоемкости" узурпаторских оффшоров!!! Сейчас уменьшая давление в отоплении в многоэтажных жилых домах тем самым увеличивается дельта использованного теплоносителя и "счетчик тепла" накрутит их прогнозные Гиккалории!!! Только своя домовая котельная три в одном позволит сэкономить свои средства!", - жалуется мужчина.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.

А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.