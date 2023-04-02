Пресс-служба Пенсионного фонда Украины дала ответ на вопрос, как получая минимальную зарплату имея дополнительный доход, вносить взносы, чтобы увеличить заработок, который будет учитываться при начислении пенсии в будущем.

Как сообщили в ПФУ, для этого необходимо в электронной форме заключить договор с Пенсионным фондом Украины.

Как часто и какую сумму взносов платить, украинцы могут решить самостоятельно.

В ПФУ добавили, что каждые 100 гривен уплаченного украинцами взноса - увеличивают месячную зарплату, которую в будущем учтут для назначения пенсии почти на 455 гривен.

В комментариях остались недовольны. В частности тем, что при стремлении Украины вступить в ЕС, в нашей стране минимальная пенсия составляет всего 53 евро.

"Напомним, что украинцы, официально получающие минимальную зарплату, смогут на заслуженном отдыхе претендовать только на минимальную пенсию. Ее размер на данный момент составляет всего 2093 грн., это эквивалентно 51 евро. В Евросоюз с пенсией – 2093 грн. С таким достижением в Книгу Гиннесса. В большинстве случаев у украинцев нет другого варианта, как получать минимальную зарплату", - жалуется пользователь сети.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.

А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.