Определенная категория пенсионеров будет получать повышенные пенсии, об этом сообщает "24 канал".

Сообщается, что повышение коснется работающих пенсионеров, а это около 600 тысяч украинцев. Также сообщается, что пересчет произойдет сам по себе и дополнительно обращаться в ПФУ не нужно.

Кроме того известно еще об одной индексации, которая состоится 1 июля. Повышение на целых 19,7% получат ученые, государственные служащие, работники органов местного самоуправления.

К слову 1 марта этого года в Украине уже состоялась индексация пенсий на 19,7%, были проиндексированы все, даже минимальные выплаты.

Также недавно украинцам рассказали, как увеличить пенсионные выплаты.

Для этого необходимо в электронной форме заключить договор с Пенсионным фондом Украины.

Как часто и какую сумму взносов платить, украинцы могут решить самостоятельно.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.

А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.