Пресс-служба "Нафтогаза" в Фейсбук напомнила украинцам, что для клиентов АО «Харьковгоргаз» и АО «Криворожгаз» открыта функция передачи показаний через ресурсы ГК «Нефтегаз Украины».

В частности, сделать это можно в личном кабинете my.gas.ua, или в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply Facebook Messenger.

Кроме того передать показания можно с помощью оператора контакт-центра.

Если же у вас возникли дополнительные вопросы, в Нафтогазе есть контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone); 098-300-2-888 (Киевстар); 093-300-2-888 (Лайфселл).

Но в комментариях клиенты "Нафтогаза" пишут о проблемах, с которыми столкнулись.

В частности, пользовательница сети Ксения жалуется, что на адрес квартиры, в которой никто не живет, пришла платежка с начисленным долгом.

"я уже год в квартире не проживаю и соответственно не пользуюсь ничем, газом в том числе, в квартире стоит счетчик газа, мне приходит информация про долг, как быть? чат бот сообщил мне, что я использую 15 м3 в месяц,что за бред?)", - пишет женщина.

В пресс-службе Нафтогаза ответили: "Если вы не согласны с начисленными объемами, обратитесь, пожалуйста, к оператору ГРМ для их корректировки. После того, как мы получим скорректированные данные от оператора ГРМ, по Вашему счету будет произведен перерасчет суммы к оплате".

Напомним о тарифах на газ для населения в апреле: сколько придется платить украинцам.

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