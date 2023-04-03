В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто из украинцев имеет право получать выплаты на сумму больше 4186 гривен.

В Пенсионном фонде сообщили, что кому гарантированы такие выплаты.

На вопрос украинки: «Если умер мой муж, который был военным пенсионером, сколько процентов от его пенсии я, как жена, должна получать?», в ПФУ дали развернутый ответ.

В пресс-службе Пенсионного фонда ответили, что в Украине предусматривается выплата пенсии в связи с потерей кормильца в размере от 30 до 70 процентов от заработка в зависимости от обстоятельств гибели или смерти.

Также в ПФУ добавили, что минимальная выплата в связи с потерей кормильца по нормам закона не должна быть не меньше двух размеров прожиточного минимума, то есть на сегодняшний день это 4186 грн (прожиточный минимум 2093 грн × 2).

Кроме того, недавно в в ПФУ сообщили, что неработающим пенсионерам, которым уже есть 65 лет и у которых есть страховой минимум 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин - минимальная пенсия не может быть ниже 3120 гривен.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.

А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.