В Пенсионном фонде сообщили, что кому гарантированы такие выплаты.
На вопрос украинки: «Если умер мой муж, который был военным пенсионером, сколько процентов от его пенсии я, как жена, должна получать?», в ПФУ дали развернутый ответ.
В пресс-службе Пенсионного фонда ответили, что в Украине предусматривается выплата пенсии в связи с потерей кормильца в размере от 30 до 70 процентов от заработка в зависимости от обстоятельств гибели или смерти.
Также в ПФУ добавили, что минимальная выплата в связи с потерей кормильца по нормам закона не должна быть не меньше двух размеров прожиточного минимума, то есть на сегодняшний день это 4186 грн (прожиточный минимум 2093 грн × 2).
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Кроме того, недавно в в ПФУ сообщили, что неработающим пенсионерам, которым уже есть 65 лет и у которых есть страховой минимум 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин - минимальная пенсия не может быть ниже 3120 гривен.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.
А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.
Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.