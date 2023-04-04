Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Таким образом, размер средней пенсии по инвалидности вырос более чем на 400 гривен и составляет уже 3 495,31 грн, по сравнению с прошлым годом, когда средняя пенсия по инвалидности была 3 033,70 гривен.
Кроме того, в ПФУ дополнили, что на учете в органах Пенсионного фонда Украины состоит 1 439 783 получателей пенсии по инвалидности.
Количество пенсионеров из данной категории больше на 2936 по сравнению с прошлым годом, когда было 1436847 получателей.
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Однако в комментариях к публикации ПФУ не все остались довольны такому повышению выплат:
"Той мизерной пенсии, которую получают большинство пенсионеров по возрасту, не хватает на продукты питания. Оплата коммуналки возможна только с пенсии 10 и более тысяч грн. При отсутствии такого размера пенсии государство должно брать на себя все необходимые для пенсионера расходы, в том числе на коммуналку", – жалуются в комментариях.
Напомним о Минимальной пенсии более 4 тысяч: кто из украинцев имеет право на такие выплаты.
А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.
Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.