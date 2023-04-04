Как сообщили в пресс-службе газоснабжающей компании НАК "Нафтогаз Украины", передавать показания газового счетчика оператору нужно вовремя.

"Если по Вашему счету некорректно начислены объемы, рекомендуем обратиться к Вашему оператору ГРМ. Вы можете написать письменное обращение, прикрепить фотоподтверждение переданных показателей (если оно есть) и отправить, например, заказным письмом или на их электронную почту. В таком случае Ваш оператор ГРМ будет обязан ответить в письменном виде и выполнить перерасчеты при необходимости", - сообщает Нафтогаз.

В комментариях украинцы жалуются на платежки с долгами.

"С начала апреля 2022 года не пользуемся газом, потому что временно (надеюсь!) уехали. Передаю данные и в Нафтогаз, и оператору. И один, и другой насчитывают с потолка потребленные объемы, хотя показатели не меняются. Было несколько пропусков передачи характеристик по техническим причинам (отсутствие света, веба), но последующие данные не изменялись. Когда произведут перерасчет? Как насчитывали в ноябре-декабрьские объемы "по средним данным", так те долги и висят. А уж апрель!", - пишет Наталья Волкова в комментариях.

Еще однапользовательница сети жалуется, что с 27 февраля 2022 года в домохозяйстве никто не проживает, а платежки с долгами все равно приходят.

"Из-за неподачи показателей счетчика в апреле 2022 года было автоматически начислено 129.64м³. В мае было добавлено еще 12.59м³, хотя показатели были предоставлены. В общей сложности сумма задолженности составляет 1130.02 грн. Несмотря на то, что показатели неизменны за последние 11 месяцев", - пишет украинка.

Таких комментариев под публикацией довольно в много.

В "Нафтогазе" напомнили, что для того, чтобы суммы в платежках были корректными, нужно передавать показания с 1 по 5 число ежемесячно.

Напомним, в "Нафтогазе" предупредили украинцев о важных изменениях.

Также сообщалось о тарифах на газ в апреле.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиент отказался платить за газ из-за лишних цифр в счете.