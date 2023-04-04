Благотворительный фонд Fenyx Group предоставит украинцам помощь, передает "На пенсии".
Жители Украины, попавшие в сложные жизненные обстоятельства из-за войны, получат помощь от благотворительныой организации.
В пресс-службе фонда добавили, что пострадавшие украинцы получат продукты питания, средства гигиены, одежду.
На помощь могут расчитывать многодетные матери, матери-одиночки, люди с инвалидностью, одинокие пожилые люди.
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Для получения гуманитарной помощи нужно перейти по ссылке и заполнить форму Благотворительного фонда "Fenyx Group".
Украинцам нужно написать свои данные, номер телефона, число людей в семье и рассказать кратко о непростом положение, в которое попали.
В анкете также нужно отметить, есть ли семье дети, которым надо подгузники или детское питание.
После этого благотворители обработают заявку и свяжутся с вами.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.
А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.
Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.