После вторжения россии в Украину рынок недвижимости полностью изменился. Упали цены на новое жилье, а также аренда. Например, дом в садовом кооперативе Глеваха в 15 км от Киева сдают за 880 гривен. А домик под Луцком готовы сдавать за 500 гривен. Такие объявления можно найти на сайте "OLX".

Так, домик в Глевахе небольшой. Внутри есть лишь комната 10 кв.м. и кухня. При этом дом не обставлен мебелью, потому новым жильцам придется самим об этом позаботиться. Кроме того, воду нужно брать из колодца, а также ходить в уборную на улице.

Рядом находится продуктовый магазин и пост охраны. Также автор объявления уточнил, что до ближайшего рынка расстояние составляет 1,5 км, до электрички 1,5 км, а до озера 1 км.

"Подойдет для тех кто хочет приезжать на выходных отдыхать, ночевать в полной безопасноти (пост охраны рядом), и возможно выращивать экологически чистые овощи и фрукты. Для постоянного проживания не подходит! Оплата 5000 гривен за весь сезон!", - говорится в сообщении арендодателя.

Что касается дома под Луцком, то его сдают за 500 гривен в месяц на долгосрочный период с предоплатой за полгода. Есть возможность выкупа. Состояние домика полность жилое, внутри есть санузел, а отопление на дровах. Хотя в доме есть вода, арендодатель не советует ее пить, а утверждает, что лучше ее брать из колодца во дворе.

Рядом с домом находится школа и детский садик, а маршрутки на Луцк ездят восемь раз на день.

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