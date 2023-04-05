В Пенсионном фонде рассказали , как изменится выплата у пенсионера, в случае пожертвования 10 000 гривен.

В ПФУ сообщили, что после поступления средств на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, 70% благотворительного персонализированного взноса, в приведенном случае это 7 тысяч, будут включены в выплатные документы для избранного пенсионера.

Также сообщается, что оставшиеся 30% будут направлены на финансирование выплат других пенсионеров.

"Классно получается, кто-то горбатится всю жизнь в белую (официально, бывает на минималку), не выходя за пределы правового поля, чтобы на старости получить тех 3 копейки. А кто-то всю жизнь может быть теневиком (в конверте), уклоняться от налогов, заниматься коррупция, а потом просто купить пенсию. Справедливость?",

"Интересно прямо, кому так повезет, как у нас будут отбирать пенсионеров, чтобы задонатить пенсию. У нас как правило получают много, те которые получают, а еще судьи и прокуроры", - пишут в комментариях.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что "элитный" картофель завезли в украинские магазины .

Также Politeka сообщала, что продукт первой необходимости взлетел в цене: украинцам придется раскошелиться.