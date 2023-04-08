Украинцам рассказали, как и где можно продать старые ненужные монеты.

Определенные монетки можно продать за хорошие деньги. Специалисты ресурса "Монеты-ягодки" поделились информацией о том, что, напрмер, 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия можно продать 600-800 грн.

Монеты из немагнитной стали можно продпать уже за 2800-5600 гривен.

Также на сайте рассказали о 2 копейках 2003 года, за которые можно получить до 2200 гривен. Нумизматы сообщили, что такие монеты уникальные, потому что их чеканили малым тиражом для годового набора НБУ.

"Однако набор так и не выпустили. А монеты, скорее всего, попали в обращение", – добавили нумизматы.

Кроме того, специалисты говорят, что стоимость 2 копеек 1992 года стабильно высокая, она может достигать 30 000 гривен.

Оригинальную 2-копеечную монету 1992 года из немагнитной стали на аукционах продавали всего 2-3 раза, но цена ее стартует от 1500$.

Напомним, что нужно поискать в старых кошельках: украинцы могут получить хорошие деньги за мелкие копейки.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты: Поищите в старых кошельках.

Также Politeka писала, что за 10 копеек можно получить 17 тысяч гривен: фото монеты и почему она уникальная.